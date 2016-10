"Geschickt eingefädelt": Vox rattert zur zweiten Staffel

Hobbynäher kommen im November bei Vox wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Dann zeigt der Sender nämlich die zweite Staffel von "Geschickt eingefädelt".



Um 10.000 Euro geht es für die Kontrahenten in der zweiten Staffel der Sendung "Geschickt eingefädelt". Erneut stellen acht Kandidaten bei Vox ihr Können an der Nähmaschine unter Beweis. Star-Designer Guido Maria Kretschmer und Bundesvorsitzende des Maßschneiderhandwerks Inge Szoltysik-Sparrer sind natürlich auch dieses Mal wieder mit dabei und begutachten bis ins letzte Detail, was die Kandidaten fabrizieren.