"Gilmore Girls": Sixx ruft zum Mädelsabend

Der Streamingdienst Netflix hat die "Gilmore Girls" neu aufgelegt, Sixx zeigt nun die Originalfolgen der Kult-Serie und richtet für alte und neue Fans einen Mädelsabend ein.



Der Mädelsabend ist bei Sixx schon lange Programm. Nun wird dieser den Originalstaffeln der beliebten Serie "Gilmore Girls" gewidmet. Ab Montag zeigt der Spartensender der ProSiebenSat.1-Senderfamilie immer montags um 20.15 Uhr Folgen des Originals, das sich um das Mutter-Tochter-Gespannt Lorelai (Lauren Graham) und Rory Gilmore (Alexis Bledel) dreht.