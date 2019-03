Gleichstellungsbeauftragte fordern weibliche SWR-Intendantin

Beim SWR steht die Intendantenwahl an. Gleichstellungsbeauftragte von ARD, ZDF, DLR, DW und ORF fordern eine weibliche Amtsnachfolgerin für den Posten.



Auf ihrer Frühjahrskonferenz beim MDR in Leipzig einigten sich die Frauen-, Gleichstellungsbeauftragten und Beauftragten für Chancengleichheit von ARD, ZDF, DLR, DW und ORF auf einen Appell an die Gremien des SWR. Wie der mitteldeutsche Rundfunk in einer Medienmitteilung bekannt gibt, setzen sie sich im Vorfeld der Wahl beim SWR für eine Intendantin ein.