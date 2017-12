Goodby Digitalradio!

Lettland hat sich gegen die Einführung von DAB Plus entschieden. Der Grund dafür ist aber nicht die Liebe zum UKW.



Ein Jahr lang hat Lettland das digital-terrestrischen Radios DAB Plus getestet. Nun beschloss der nationale Rat für elektronische Medien den Testbetrieb nicht weiter fortzuführen. Selbst der Regelbetrieb wird eingestellt werden. Das berichtet der Branchendienst "Radiowoche".