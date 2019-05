Google entzieht Huawei die Android-Lizenz

Keine Android-Updates und Google-Apps mehr für Huawei: Der chinesische Tech-Konzern wird von Google-Mutter Alphabet ausgeschlossen. Das sind die Folgen für Nutzer von Huawei-Smartphones:



Nutzer von Huawei-Smartphones bekommen künftig keine offiziellen Android-Updates mehr. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat Huawei nach übereinstimmenden Medienberichten die Lizenz für ihr Betriebssystem entzogen.