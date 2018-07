Google hat den schlausten Assistenten

Siri, Alexa, Cortana und der Google Assistent wurden auf Herz und Nieren getestet. Bei einem IQ Test mussten die digitalen Assistenten 800 Fragen beantworten. Davon konnte der Google Assistant 86 Prozent richtig beantworten.



