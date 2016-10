Google präsentiert neue Virtual-Reality-Brille

Bei seinem zweiten Technik-Event dieses Jahr will Google nicht nur zwei neue Smartphones präsentieren. Auch die Virtual-Reality-Brille soll am heutigen Dienstag vorgestellt werden. Android-Chef Lockheimer verspricht ein geschichtsträchtiges Ereignis.



Google baut sein Engagement bei VR-Technologien weiter aus. Bei einem Event sollen am heutigen Dienstag nicht nur die zwei neuen Smartphones "Pixel" und "Pixel XL" vorgestellt werden. Auch eine Virtual-Reality-Brille will Google herausbringen. Sie soll mit den Smartphones kompatibel sein. Google baut damit seine VR-Plattform "Daydream" weiter aus. "Daydream" ist im wesentlichen eine Erweiterung des Betriebssystems Android. "Daydream"-kompatible Geräte sollen automatisch in den VR-Modus schalten, sobald entsprechende Headsets angeschlossen werden.