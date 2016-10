Google stellt "Chromecast Ultra" vor

Google bringt mit dem "Chromecast Ultra" einen neuen Streaming-Player auf den Markt. Die neue Chromecast-Generation bringt genau das, was von ihr erwartet wird.



Google hat bei seinem Event einen neuen Streaming-Player vorgestellt. "Chromecast Ultra" heißt das Gerät, das 4K-Inhalte genauso wie HDR-Formate ermöglichen soll. Bei der neuen Generation sollen Inhalte deutlich schneller geladen werden können. Außerdem verfügt "Chromecast Ultra" über einen Ethernet-Anschluss im Netzteil. Streams sollen in Zukunft ruckelfrei möglich sein.