Google verfolgt Standort trotz deaktivierter Standortoption

Nach der Deaktivierung der Standortverlaufsoption von Google sollte man davon ausgehen, dass Google die Bewegungen der Nutzer nicht mehr verfolgen kann. Aber die Realität ist, dass Google weiterhin Standortdaten sammelt und sie sogar minutengenau verfolgt.



Associated Press (AP) hat festgestellt, dass Google trotz deaktiviertem Standortverlauf weiterhin zum Beispiel mithilfe von Anfragen bei Google Maps, Wetterupdates und Browsersuchen, den Nutzer verfolgt. Google wird durch das Ausschalten der Ortung dem Bericht nach nur daran gehindert, die Bewegungsdaten der Zeitleistenfunktion hinzuzufügen, die den Standort protokolliert.