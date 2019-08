Greift die Justiz bald gegen Hass und Hetze im Netz durch?

"Morddrohungen, Volksverhetzungen und rassistische Verunglimpfungen im Internet müssen hart verfolgt werden" – so Bundesjustizministerin Lambrecht, die nun entsprechende Gesetze auf den Weg bringen will.



Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will das Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet verschärfen. Bis Jahresende wolle sie hierzu konkrete Vorschläge machen. "Hier müssen wir die sozialen Netzwerke noch stärker in die Pflicht nehmen." – so zitiert "Der Spiegel" die Ministerin.