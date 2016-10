Gutachten zweifelt EU-Roaming an

Die Pläne für kostenfreies Roaming im Ausland der EU-Kommission könnten scheitern. Ein Gutachten rät der Kommission zu Nachbesserungen.



Gutachter zweifeln an der geplanten Umsetzung des Planes für ein kostenfreies EU-Roaming. Die Handytarife im Inland könnten teurer werden, erklärte die europäische Regulierungsstelle Berec am Donnerstag in einer Stellungnahme. Die Pläne müssten nachgebessert werden. Außerdem sind den Gutachtern die Vorsichtsmaßnahmen gegen Missbrauch des Roamings zu schwammig.