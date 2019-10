HD Plus bietet Erstattung für Diveo-Kunden an

Vor zwei Tagen hat die HD-Plattform Diveo ihren Rückzug aus dem Markt angekündigt. Nun präsentiert HD-Plus Diveo-Kunden ein attraktives Rückerstattungs-Angebot.



Wer seine Diveo Set-Top-Box einschickt erhält eine Rückerstattung. Das Angebot für 79 Euro beinhaltet das HD-Plus-Modul, einen Gratis-Zeitraum von sechs Monaten sowie eine 50 Prozent Cashback-Aktion für eingesendete Diveo-Module.