HGTV: Discovery startet im Juni neuen Free-TV-Sender

Erstmals in Europa im Free-TV: Home & Garden TV soll die führende Adresse für alle Themen rund ums Haus im TV werden. Der Sender gehört zu den 2017 von Discovery übernommenen Scripps Networks.



Das Sender-Netzwerk verfolgt mit der Aufschaltung das Ziel, seine Position als führender Medienkonzern für Factual- und Lifestyle-Entertainment auszubauen. Die auf sämtliche Themen rund um das Zuhause fokussierte Multimedia-Marke HGTV startet am 6. Juni und wird dann sowohl im Free-TV als auch über digitale Verbreitungswege linear und on-demand verfügbar sein.



Bereits seit 25 Jahren ist HGTV, zum von Discovery übernommenen Scripps Networks gehörend, in den USA auf Sendung und dort der drittbeliebteste Kabel-TV-Kanal.