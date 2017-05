HR öffnet DAB Plus für Privatsender

Bisher sind Privatsender nur vereinzelt in lediglich einem kleinen Teil Hessens zu hören. Das soll sich nun ändern. Der Hessischer Rundfunk gibt seines Multiplex für Privatsender frei.



Damit wird es den hessischen Privatsendern erstmals möglich sein landesweit über DAB-Plus zu senden. Bislang ist dieses Privileg den Wellen des öffentlich-rechtlichen HR vorenthalten.