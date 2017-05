Hacker erpressen Disney mit gestohlenem Film

Mit einem angeblich gestohlenen Film wollen Hacker US-Medienberichten zufolge den Entertainment-Konzern Disney erpressen.



Die Hacker hätten den Konzern kontaktiert und behauptet, dass sie einen Film gestohlen hätten, sagte Disney-Chef Bob Iger den Medienberichten zufolge bei einer internen Veranstaltung des TV-Senders ABC am Montag (Ortszeit) in New York.