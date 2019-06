Handball-Saison: Sky zieht positive Bilanz

Der Meister in der Handballbundesliga wurde erst am letzten Spieltag gekürt und die Eulen aus Ludwigshafen retteten sich in einem dramatischen Finale. Der Traditionsverein VfL Gummersbach musste das erste Mal in die zweite Liga absteigen. Für die Pay-TV-Anbieter Sky war die Saison ein voller Erfolg.



Der Sender Sky zieht eine positive Bilanz über die Ausstrahlung der DKB-Handball-Bundesliga in der vergangenen Saison. Durchschnittlich sahen 253.000 Zuschauer pro Spieltag Handball beim Münchner Anbieter.