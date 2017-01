Handball-WM: Wieder mehr Zuschauer beim dritten deutschen Spiel

Die deutschen Handballer konnten bei ihrem dritten WM-Spiel im Livestream der DKB einen Zuschauerzuwachs verbuchen, nachdem die Zahlen im zweiten Spiel zurückgegangen waren.



Den WM-Achtelfinaleinzug der deutschen Handballer gegen Saudi-Arabien (38:24) haben sich im Internet wieder etwas mehr Menschen angesehen. In der Spitze habe es 529.000 Zugriffe auf den Stream der Deutschen Kreditbank gegeben, teilte der Deutsche Handballbund am Dienstagabend nach dem Spiel mit. Beim zweiten WM-Spiel der DHB-Auswahl gegen Chile (35:14) hatten zwei Tage zuvor lediglich 486.000 Menschen in der Spitze zugesehen.