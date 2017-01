Handball-WM erreicht neue Rekordwerte im Livestream

Die deutschen Handballer sind raus aus der WM. Bei ihrem letzten Spiel konnten sie im Livestream noch einmal Spitzenwerte verbuchen. Mehr als eine Million Fans sahen das Spiel im Internet.



Neuer Rekord für die deutschen Handballer am Sonntagabend - zwar nicht sportlich, dafür bei den Zuschauerzahlen im Internet: Im Achtelfinale unterlagen die deutschen Handballer am Sonntag bei der in Frankreich stattfindenden Weltmeisterschaft Katar, dabei verfolgten so viele Menschen wie nie zuvor den Livestream der Deutschen Kreditbank (DKB), die die Liveübertragung der Spiele in Deutschland nach den gescheiterten Verhandlungen der deutschen TV-Sender mit dem Rechteinhaber BeIn Sports absicherte.