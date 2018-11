Heidi Klum geht mit wechselnden Juroren auf "Topmodel"-Suche

Die Gerüchteküche um die ProSieben-Show brodelt schon länger, nun ist es amtlich: Heidi Klum ist künftig die einzige feste Jurorin bei "Germany's Next Topmodel".



Nachdem im Juni bekannt wurde, dass Thomas Hayo nach acht Jahren die Jury von "Germany's Nex Topmode" verlässt, schickt ProSieben jetzt noch eine Änderung hinterher. Laut "dwdl" ist Vorzeige-Model Heidi Klum künftig die einzige feste Jurorin in der Show.