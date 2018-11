Heilbronn, Trier und Kaiserslautern runden Freenet-TV-Ausbau ab

Drei Städte im Südwesten Deutschlands markieren das Ende des Sendernetzausbaus von Freenet TV. In einigen Gebieten kommt es zu Kanalwechseln.



Mit dem Start in den Regionen Trier, Kaiserslautern und Heilbronn schließt Freenet TV den geplanten Sendernetzausbau in Deutschland am Mittwoch ab. Das DVB-T2-Angebot erreicht dann – nach seinem Start im Frühjahr 2017 – über 62 Millionen Einwohner. Die Verbreitung erfolgt über 63 Senderstandorte. Gleichzeitig werden im Zuge der "Digitalen Dividende II" an einigen Standorten Kanalwechsel erforderlich.