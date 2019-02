Heimatkanal feiert 80. Geburtstag des deutschen Elvis Presley

Mitte der 60er Jahre machte sich Peter Kraus als deutscher Elvis einen Namen. Zum runden Geburtstag gibt es am 17. März ab 20.15 Uhr auf Heimatkanal ein Heimkino-Spezial.



Er ist Schauspieler. Sänger. Rock’n’Roller. Er ist Peter Kraus. Am 18. März feiert der gebürtige Münchner seinen 80. Geburtstag. Und mit ihm der Heimatkanal. Der Sender zeigt mit einem großen Spezial am Tag zuvor ab 20.15 Uhr nacheinander vier seiner schönsten Heimatfilme.