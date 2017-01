Heimkino-Revolution: Über 120.000 4K UHD-Blu-rays verkauft

Bei der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas stach ein Thema besonders hervor: der neue TV- und Videostandard 4K-UHD. Statistiken zeigen, dass das Format hierzulande schon angekommen ist.



In Deutschland sind insgesamt schon mehr als 120.000 Blu-rays im neuen Video-Standard 4K Ultra HD verkauft worden. Das geht aus aktuellen Statistiken des Marktforschungsinstituts GfK hervor. Über 100 Filme stehen in Deutschland als 4K-UHD-Blu-ray zur Verfügung.