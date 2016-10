Historiendrama "Victoria" an Weihnachten exklusiv auf Sky

An Weihnachten wird es historisch bei Sky 1. Der Sender zeigt exklusiv das aufwendig produzierte Historiendrama "Victoria".



Die Sonderprogrammierung zu Weihnachten bei Sky 1 wird historisch. Der Sender strahlt das Historiendrama "Victoria" über die frühen Herrschaftsjahre der englischen Monarchin aus. Passend zur historischen Epoche ist die achtteilige Serie aufwendig und opulent produziert.