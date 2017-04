History: Lernportal zur Befreiung des KZ Dachau gestartet

Das Thema Holocaust und die Befreiung des KZs Dachau durch die Amerikaner, können Lehrer nun noch einfacher ihren Schülern vermitteln. Dazu startete der Geschichts-Sender ein Lernportal.



Anlässlich des 72. Jahrestages der Befreiung des KZs Dachau durch die Amerikaner bietet History ab sofort unter www.history.de/die-befreier-lehrinhalte Unterrichtsmaterialen für Lehrer zum Thema Holocaust aus. Schwerpunkt ist dabei die Befreiung des KZs. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Thematik werden mittels der deutschen History-Eigenproduktion "Die Befreier" veranschaulicht. Dazu kommen zahlreiche Aufgabenstellungen, welche die Thematik vertiefen helfen. Alle Lehrinhalte wurden in Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) ausgearbeitet.