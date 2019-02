Hoeneß beschert Sport1-"Doppelpass" Traumquote

Uli Hoeneß' Besuch in der Sport1-Talkrunde war wie gewohnt launig und unterhaltsam. Die Hoffnung auf knackige Aussagen des Bayern-Präsidenten sorgten für ein Millionenpublikum beim "Doppelpass".



8 Prozent Marktanteil und durchschnittlich 1,05 Millionen Zuschauer verzeichnete Sport1 beim gestrigen "Doppelpass". In der Spitze sahen sogar 1,26 Millionen zu, was Uli Hoeneß zu der traditionsreichen Fußball-Gesprächsrunde beizutragen hatte.