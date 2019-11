Hoeneß poltert live per Telefon im "Doppelpass"

Vor dem baldigen Ende seine Präsidentschaft hat Uli Hoeneß - per Telefon live zum Sport1-"Doppelpass" zugeschaltet - nochmal so richtig los gelegt. Einen Teilnehmer der Runde hatte er dabei besonders auf dem Kieker.



"Dieser Fenske (Anm.: Marco Fenske, Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland) hat ja mal sowas von überhaupt keine Ahnung." polterte es aus dem nur noch bis Freitag amtierenden Bayern-Präsident direkt hinaus als er auf Sendung genommen wurde.



Fenske und auch die anderen Diskutanten um Sport1-Experte Marcel Reif und Gast Michael Rummenige hatten sich zuvor in ihren mehr oder minder kritischen Äußerungen auf Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic eingeschossen. Das passte dem Bayern-Macher offensichtlich überhaupt nicht. Er verteidigte seinen Sozius bis aufs Blut.