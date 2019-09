IFA: Grundig bringt Smart-TVs mit integriertem Fire TV

Grundig stellt auf der IFA eine Reihe von Smart-TVs mit integriertem Fire TV von Amazon vor. Unter anderem präsentiert man einen Fernseher mit Fernfeld-Sprachsteuerung und einen Fire TV-Smart-TV mit OLED-Technologie.



Die Fernseher vereinen somit Live TV und Streaming-Inhalte auf dem Homescreen. Der Endkunde muss nicht einen separaten Stick oder Fire TV von Amazon anschließen, um die Dienste zu benutzen. Ist der Fernseher mit einer HD-Antenne (DVB-T2 HD), einem Kabel- (DVB-C) oder einem Satellitenservice (DVB-S2) verbunden oder werden Streaming-Apps wie waipu.tv, Pluto TV oder Red Bull TV verwendet, können Kunden Alexa bitten, nach Live TV zu suchen und die Sender wiederzugeben.



Um noch weitere Live-TV-Inhalte zu streamen, können außerdem Prime Video Channels wie Eurosport Player, MGM oder Starzplay abonniert werden. Über die Apps von Netflix, Prime Video, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN und vielen weiteren Anbietern steht zudem ein riesiger Katalog an Filmen und Serienepisoden bereit.