Illegale Live-Streams: Sky siegt vor Gericht

Nach den Card-Sharing-Urteilen feiert Sky Deutschland den nächsten juristischen Erfolg gegen die illegale Nutzung des Pay-TV-Anbieters. Wegen illegalem Live-Streamings wurden nun zwei Angeklagte verurteilt.



Das große Angebot von Sky, vor allem die Übertragungen der Fußball-Bundesliga, soll Kunden locken, doch gibt es auch viele Zuschauer, die nicht bereit sind, für ein Abo beim Pay-TV-Anbieter zu zahlen. Gegen die illegale Nutzung geht Sky Deutschland seit Jahren juristisch vor und nach der Verurteilung eines Card-Sharers kann das Unterföhringer Unternehmen nun den nächsten Erfolg vor Gericht vermelden.