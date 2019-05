Im Test: Vantage VT-96 T-HD IR

Zu den kleinen Kabel- und DVB-T2-HD-Geräten zählt der Vantage VT 96. Der Nutzer kann bei dieser Box die Empfangsart frei wählen.



Die Privatsender der RTL-Gruppe, ProSiebenSat.1 aber auch von Discovery und kleineren Anbietern werden in Deutschland terrestrisch nur noch hochauflösend und codiert verbreitet. Wer die Programme über eine Zimmerantenne empfangen möchte, benötig ein Freenet-TV-Empfangsgerät wie den Vantage VT-96 T-HD IR, der das nötige Irdeto-Betriebssystem mit an Bord hat. Wir nehmen die Box unter die Lupe.



Ausgeliefert wird das Gerät im Übrigen mit einer dreimonatigen Freenet-TV-Gratisphase. Wird diese aktiviert, kann der Nutzer drei Monate ohne Zusatzkosten das Freenet-Programmangebot testen und ggf. im Anschluss verlängern, wenn er weiterhin Privatsender in HD sehen möchte. Aber auch wer auf Kabelempfang setzt, ist mit dem kleinen Vantage-Receiver auf der sicheren Seite, denn das Modell kann beide Empfangswege verarbeiten, wenn auch nicht parallel.



