"Imposters" feiert Free-TV-Premiere bei Vox

Vox bringt "Imposters" ins deutsche Free-TV. In der Tragikomödie ist eine Heiratsschwindlerin am Werk, in deren Rolle Inbar Lavi schlüpft. Die "Last Ship"-Schauspielerin verdreht den Männern dabei reihenweise den Kopf.



Kommenden Mittwoch (25. April) fällt bei Vox der Startschuss für "Imposters". Die zehn Episoden der tragikomischen Serie werden in Doppelfolgen das erste Mal im deutschen Free-TV gezeigt. Im Mittelpunkt steht die "bildschöne aber gefährliche Heiratsschwindlerin Maddie Jonson", kündigt der TV-Sender die erste Staffel an.