In Kürze Entscheidung über sechste Staffel

Durch die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Kevin Spacey ist die Fortsetzung von "House of Cards" ins Wanken geraten - obwohl die sechste Staffel der Netflix-Serie bereits fertig geplant war.



Die Entscheidung über die Produktion der sechsten "House of Cards"-Staffel ist offenbar immer noch nicht gefallen. Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen US-Schauspieler Kevin Spacey sollen die Mitarbeiter der auf Eis gelegten Politserie zunächst noch zwei Wochen bezahlt werden.