Internet-Zensur: China will VPN-Anbieter regulieren

Freie Meinungsäußerung im Internet wird in China nicht gerne gesehen. Nachdem für App-Stores eine Registrierungspflicht eingeführt wurde, sollen nun Anbieter von VPN-Verbindungen stärker kontrolliert werden.



Die Möglichkeiten, sich über die Verhältnisse in der Welt zu informieren, werden in China immer weiter eingeschränkt. Nachdem bereits soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Youtube oder die Suchmaschine von Google gesperrt wurden und für die Nutzung von App-Stores eine Registrierungspflicht eingeführt wurde, will die chinesische Regierung nun gegen Virtual Private Networks (VPN) vorgehen, wie "Der Spiegel" berichtet.