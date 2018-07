Ist die Debatte zu neuen Regeln für Telefonwerbung übertrieben?

Angedachte Gesetzesverschärfungen in der Telefonwerbebranche sind nur "Stimmungsmache". So sieht es zumindest der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV).



Ist die Diskussion um härtere Regelungen für Telefonwerbung nur ein Mittel, um das Sommerloch zu stopfen? Laut "Horizont" sieht das der DDV so. Demnach lehnt der Verband die Forderungen nach einer weiteren Verschärfung der Regeln für Telefonwerbung ab.