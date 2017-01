"It's Showtime": Sat.1 startet neue Castingshow

Neue Castingshows braucht das Fernsehen nach Meinung von Sat.1 - zumindest schickt der Sender ab Frühjahr ein neues Format dieses Genres ins Rennen. In "It's Showtime - Das Battle der Besten" sollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer und Comedians antreten.



Es ist Zeit für eine neue Castingshow - befindet zumindest Sat.1 und kündigt nun ein neues Format dieses Genre an. "It's Showtime - Das Battle der Besten" lautet der Arbeitstitel der Sendung, an der der sender derzeit werkelt. In insgesamt sechs Shows soll je Kategorie der beste Artist, Sänger, Magier, Tänzer und Comedian gefunden werden. Ob die Performance der Kandidaten showreif ist, bewerten ab Früjahr 2017 die drei Juroren Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha.