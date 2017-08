Jauch lässt Pläne für seine TV-Zukunft offen

Noch mindestens ein Jahr wird Günther Jauch die Quizshow "Wer wird Millionär?" moderieren, dann läuft sein Vertrag aus. Ob es weiter geht, lässt der Star im Interview vorerst offen. Er findet auch interessante Worte für das Aus seiner ARD-Talkshow.



Günter Jauch ist beliebt wie eh und je. Zum Beispiel ist der Preisträger der Goldenen Kamera bei einer Forsa-Umfrage zu den "50 größten lebenden Vorbildern der Deutschen" als Sieger hervorgegangen. Im "Hörzu"-Interview spricht Jauch über seine eigenen Vorbilder. Er sieht auf zu den Widerstandskämpfern gegen die Nazis, zu den Helden des Alltags, wie seinen eigenen Eltern, und er eiferte in seiner Jugend Franz Beckenbauer nach.