"Jerks": Erste deutsche VoD-Serie startet bei Maxdome

Am Donnerstag, den 26. Januar ist es soweit: Deutschlands erste Video-on-Demand-Serie startet bei Maxdome. Bei "Jerks" handelt es sich um ein Projekt von Christian Ulmen. Die Serie handelt von seiner Freundschaft zu Fahri Yardim und erzählt vom großen gemeinsamen Scheitern. Die Serie wirkt für die beiden wie eine Therapie, findet Christian Ulmen.