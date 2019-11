Jetzt wird im ganzen Land getanzt: "Let's dance" geht auf Tour

Die erfolgreiche TV-Show "Let's dance" ist mit "Maskottchen" Oliver Pocher zur großen Deutschland-Tournee aufgebrochen.



Die Stars und Sternchen rund um Joachim Llambi, Daniel Hartwich und Oliver Pocher brachten am Samstagabend zum offiziellen Tour-Start die Westfalenhalle in Dortmund zum Toben. "Eine Woche habe ich in Riesa durchtrainiert", sagte Oliver Pocher kurz vor der Show. Körperlich sei das Tanzen "extrem anstrengend", so der Comedy-Star, der den 9.000 Zuschauern von Moderator Hartwich als "Maskottchen" angekündigt wurde.