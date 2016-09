Joiz: Schneller Abschied mit letzter Live-Sendung

Mit einem schnellen Ende wird der Jugendsender Joiz sich schon am Freitag aus dem Live-Betrieb verabschieden. Nach einem Besitzerwechsel soll der Kanal umgekrempelt werden.



Schneller Abschied: Joiz wird in Deutschland schon am Freitag zum letzten Mal live auf Sendung gehen. Wie der Sender mitteilte, wird um 16 Uhr die letzte Ausgabe des Magazins "Hype" zu sehen sein. Am Abend (20.15 Uhr) werden dann mit einer zweistündigen Sonderprogrammierung live aus dem Berliner Studio die besten Momente der dreijährigen Joiz-Geschichte präsentiert. Dabei werden aktuelle und ehemalige Moderatoren sowie Überraschungsgäste vor Ort sein.