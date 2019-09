Joko und Klaas gegen ProSieben: Termin für Showdown steht

Im Herbst setzen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Wettstreit gegen Prosieben fort. Gewinnen sie, winkt ihnen eine einmalige Gelegenheit – Verlieren sie jedoch, müssen sie mit allem rechnen.



Bekannt sind die beiden Moderatoren dafür, dass sie in diversen Disziplinen gegeneinander antreten – seit Ende Mai diesen Jahres wurde der Spieß umgedreht.