Joyn startet Bezahlmodell im Winter mit Sekten-Serie

Start im Winter: "Dignity", eine Serie über die Sekte Colonia Dignidad, wird die erste von Joyn internationale Original-Serie der Streaming-Plattform für ihren kostenpflichtigen Premiumbereich sein. Dort sollen auch Maxdome-Inhalte untergebracht werden.



Mit einer prominent besetzten Drama-Serie über die Sekte Colonia Dignidad in Chile wird JOyn den Startschuss für kostenpflichtige Premium-Inhalte setzen. Erste Ausschnitte von "Dignity" mit Götz Otto, Devid Striesow und Jennifer Ulrich sollen am 14. Oktober bei der Branchenmesse MIPCOM in Cannes zu sehen sein, teilte der zu ProSiebenSat.1 und Discovery gehörende Anbieter am Montag in München mit.