Judith Williams tanzt bei "Let's Dance"

Die Grande Dame des TV-Shoppings will das Tanzbein schwingen, das teilt RTL heute mit.



Unternehmerin Judith Williams (45) ist bei "Let's Dance" mit dabei. Das teilte RTL am Mittwoch mit. Die neue Staffel der Tanzshow startet am Freitag, 9. März. Bislang hatte sich der Sender über die Teilnehmer noch in Schweigen gehüllt. Williams ist Fernsehzuschauern bereits aus der Vox-Existenzgründershow "Höhle der Löwen" bekannt. "Tanzen ist einfach Balsam für die Seele", zitiert sie RTL. "Mein Herz hing immer an der Bühne und ich freue mich darauf, dass ich mit 'Let's Dance' nun einen Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf."