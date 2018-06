Jurassic World: Fakten zum Kinostart von Teil 2

Endlich ist es wieder soweit und das mittlerweile 25 Jahre alte Jurassic Park/Jurassic World Franchise bekam einen brandneuen Teil. Vergangene Woche ist Jurassic World: Das gefallene Königreich in die deutschen Kinos gekommen und verspricht wie auch seine vier Vorgänger ein massiver Erfolg zu werden.



Wie im vorherigen Film geht es wieder um Owen Grady und Claire Dearing, die drei Jahre nach den verheerenden Ereignissen im ersten Jurassic World Film auf die Insel zurückkehren. Aber auch der Fanliebling Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum aus den ersten beiden Filmen ist wieder am Start. Regie führt diesmal der Spanier Juan Antonio Bayona, der bereits mit dem Film "Sieben Minuten nach Mitternacht" oder aber mit seinem Debüt "Das Waisenhaus" die Aufmerksamkeit Hollywoods auf sich gezogen hat. In diesem Artikel soll es um ein paar Fakten zur Welt von Jurassic Park und insbesondere zum neusten Film Jurassic World: Das gefallene Königreich gehen.



Olé Olé

Wer ab und zu auf amerikanischen Filmblogs unterwegs ist, wird sich eventuell in den letzten Monaten etwas gewundert haben, denn während der Film hierzulande sowie in vielen europäischen und asiatischen Ländern am 6., 7. oder 8. Juni startet, startet er in den USA erst ganze zwei Wochen später in den Kinos. Das ist wirklich ungewöhnlich für einen US-amerikanischen Film, denn meist ist es eher so, dass der internationale Start eines Films gleichzeitig mit oder später als der US-amerikanische Start stattfindet. Grund für diese Besonderheit ist die Fußball-WM. Der eigentliche Start des Films ist tatsächlich erst Ende Juni. Da aber dann die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft in vollem Gange ist, bangen die Filmemacher und Produzenten um ihre Einnahmen an den Kinokassen und so wurde der internationale Start des Films vorverlegt.



Vom Film zum Spiel

Seit Jurassic Park 1993 in die Kinos kam, prägte der Streifen eine ganze Generation, insbesondere von jungen Fans. Auch zahllose Videospiele erschienen in der Folge für diese primäre Zielgruppe. Das alles begann schon 1993 mit dem Original Jurassic Park Videospiel für verschiedene Systeme wie SNES, Amiga und den Gameboy. Der Erfolg dieser Spiele führte auch zu weiteren Erscheinungen im Laufe der 90er Jahre. 2001, zeitgleich mit Jurassic Park 3 folgten wiederum neue Spieletitel, bevor es danach etwas ruhiger wurde – bis zu einer weiteren Welle ab 2011. Ein neuer Boom folgte mit Konsolenspielen, Spielen für Mobilgeräte und sogar Spielautomaten, die die Spieler in eine völlig andere Welt entführten und noch bis auf den heutigen Tag sehr beliebt sind. Heute, im Jahr 2018, können Fans der Reihe die verschiedenen Dinosaurier zusätzlich in der virtuellen Realität erleben. Zum Kinostart erwarten den Spieler eine VR-Version und viele Online Titel aus der Welt von Jurassic Park.