KEK wählt neuen Vorsitzenden

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, kurz "KEK", hat sich in ihrer Sitzung am 11. April 2017 neu konstituiert und mit Georgios Goulanakis einen neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist bereits zehn Jahre Mitglied der KEK und löst damit Prof. Dr. Ralf Müller-Terpitz ab, der nach 17 Jahren seine Arbeit für die KEK beendet.