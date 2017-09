Kabel Eins: 20 Jahre "K1 Magazin"

Der Münchner Privatsender feiert nächste Woche den 20. Jahrestag des "K1 Magazins". Anlässlich dessen wird eine Jubiläumsfolge ausgestrahlt.



Die kabel-eins-Sendung "K1 Magazin" steht seit 1997 für informativen Service, valide Produkt-Tests und klare Worte, wenn Behörden in Schildbürger-Manier agieren. Moderatorin Kathy Weber wird wie gewohnt am 26. September um 22.15 Uhr durch die Jubiläums-Sendung führen.