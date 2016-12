Kabel Eins Doku mit Sonderprogrammierung zu Pearl Harbor

Der Angriff auf Pearl Harbor ist eines der schlimmsten Ereignisse der Geschichte. "Die Helden von Pearl Harbor" auf Kabel Eins Doku widmet sich den Menschen, die die Geschichte häufig vergisst.



Der ProSiebenSat-1-Dokukanal Kabel Eins Doku widmet sich Dezember unter anderem der Tragödie von Pearl Harbour. Im Mittelpunkt dieser Berichterstattung steht die Dokumentation "Die Helden von Pearl Harbor". Diese erzählt von Menschen, die selbst dann noch Widerstand leisteten, als es keine Hoffnung mehr gab, darunter der Schiffskoch Doris Miller, der Werftarbeiter Julio de Castro und der Schiffsingenieur Donald Ross. Sie retteten mehreren Menschen in einer selbstlosen Aktion das Leben. Die Doku erzählt die Ereignisse vom 7. Dezember 1941 nun aus der Sicht dieser Männer.