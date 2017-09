Kann das Grundeinkommen den Sozialstaat retten?

Experten bezweifeln, dass der deutsche Sozialstaat den Belastungen der Zukunft gewachsen ist. Demografischer Wandel und die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt stellen alle vor neue Herausforderungen.



"ZDFzoom" stellt sich die Frage, ist das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) fair oder ungerecht. Am 13. September 23.15 Uhr sprechen Ulrike Brödermann und Halim Hosny mit Befürwortern und Gegnern des BGE. Seit Einführung der Hartz IV Reformen hat sich ein riesiger Verwaltungs- und Kontrollapparat entwickelt, der auch noch große Summen Geld verschlingt. Daher halten einige Experten das BGE als Lösung, um den Sozialstaat zu retten.