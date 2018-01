Karneval: Der WDR geht unter die Jecken

Wenn die Karnevalszeit seinen Höhepunkt findet, ist auch der WDR immer mit dabei. Ob Sitzung oder Umzug: Die Jecken werden auf ihre Kosten kommen.



Der WDR verwandelt sich zur "5. Jahreszeit" in eine Anlaufstelle für Karneval-Fans. Für alle, die sich das Spektakel lieber aus der Ferne anschauen, überträgt der Sender beispielsweise die Umzüge aus Köln, Düsseldorf und Bonn am Rosenmontag (12. Februar).