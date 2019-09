Kathrein DS investiert fleißig

Parallel zur Ausgründung und dem Neustart der Online-Präsenz hat die eigenständige Kathrein Digital Systems in die Optimierung vorhandener Prozesse investiert.



Insbesondere der Datenaustausch mit dem Handel läuft dank des neu gestarteten Produkt-Informations-Management-Systems (PIM) ab sofort schneller als zuvor und spart damit Zeit und Kosten auf beiden Seiten.