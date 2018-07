Kaufen wir bald bei Alibaba statt Amazon?

Die Online-Händler "Alibaba" und "JD.com" konzentrierten sich bisher hauptsächlich auf den chinesischen Markt und haben diesen fest im Griff. Wie lange sich die Online-Giganten noch auf dem europäischen Markt zurückhalten ist fraglich.



Mit der Verbindung von E-Commerce und weiteren Angeboten wie dem Bezahlsystem "Ali-Pay" gehört die Alibaba Group inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Auch JD.com verknüpft seinen Online-Handel beispielsweise mit dem Sozialen Netzwerk "We Chat". Nun berichtet das "Handelsblatt", dass schon Ende des Jahres eine Strategie für eine Erschließung des europäischen Marktes stehen soll. Gleichsam wird an einer Infrastruktur für die entsprechenden logistischen Herausforderungen gearbeitet.