Kaum Zuschauer? Sky diskutiert Bundesliga-Quoten in Österreich

Sky steckt mitten in einer hitzigen Diskussion mit den Quoten-Ermittlern der AGTT. Der Grund dafür: die österreichische Bundesliga. Weil die Spiele nur noch bei dem Pay-TV-Kanal zu sehen sind, sinkt die Reichweite. Bei Sky sieht man das allerdings anders.



So hat sich das der Bezahlsender sicher nicht vorgestellt. Gerade erst hat Sky es geschafft, den Bundesligaspielen in Österreich mehr Exklusivität zu verleihen. Das Turnier läuft nur noch im Pay-TV. Doch jetzt gibt es in Österreich Ärger zwischen der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) und Sky, wie "dwdl" berichtet. Der Grund: Die AGTT spricht von einem deutlichen Quoten-Rückgang der Spiele, während Sky ganz andere Zahlen präsentiert.